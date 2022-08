Notizie Udinese | Kingsley Ehizibue è bianconero: la rassegna stampa

1 di 3 Un nuovo esterno per Sottil

La redazione di MondoUdinese.it vi augura il buongiorno in questo martedì 30 Agosto 2022 e vi dà il benvenuto nella rassegna stampa di oggi.

Finalmente ci siamo. Dopo una lunga trattativa, dalla Germania arriva il rinforzo per la corsia di destra bianconera: Kingsley Ehizibue è un nuovo giocatore dell’Udinese. Nella tarda serata di ieri, infatti, è arrivata l'ufficialità dell'operazione.

L'ex tecnico dell'Ascoli può sorridere. Il tanto richiesto erede di Soppy finalmente è arrivato ed è pronto a scendere in campo. Tra oggi e domani sarà valutato, ma dovrebbe comunque rientrare nella lista dei convocati per la sfida di domani sera contro la Fiorentina, per iniziare ad assaggiare l'atmosfera della Dacia Arena. Ecco i dettagli della trattativa <<<