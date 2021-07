Calciomercato Udinese – Rischia di sfumare Lapadula: il motivo

L'Udinese ha messo gli occhi su Gianluca Lapadula del Benevento. Il peruviano è molto vicino ad un altro club di Serie A

L'Udinese è tornata ad allenarsi per preparare al meglio la prossima stagione. Dopo i primi test fisici ed atletici, la squadra inizierà a lavorare con il pallone. Dal diciannove luglio al primo agosto sis volgerà il ritiro a Sankt Veit. Chi non si presenterà in Austria saranno, sicuramente, Juan Musso e Rodrgio De Paul. Il primo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta, mentre il secondo si trasferirà per trentacinque milioni di euro all'Atletico Madrid. Entro questa settimana, arriverà la tanto attesa firma sul contratto. La società friulana si sta già muovendo per trovare degni sostituti dei due argentini. Come nuovo numero uno, sembra essere sempre più vicino Jesse Joronen del Brescia. Mentre per il centrocampo, la situazione è più complicata. Marino vuole rinforzare anche gli altri reparti. Certamente ad Udine sbarcherà un attaccante. Tuttavia, un obiettivo rischia di sfumare. Ma vediamo i dettagli.