Calciomercato Udinese – Larsen: ”Sono pronto per una nuova avventura”

L'esterno bianconero, direttamente dal ritiro della Danimarca in vista degli Europei, ha parlato del suo futuro

Redazione

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo. L'Udinese è una delle poche squadre di Serie A che ancora deve risolvere la questione allenatore. Dopo il rinnovo di Zanetti con il Venezia, è duello tra Rolando Marane Luca Gotti, con il primo leggermente in vantaggio. Non sono da escludere colpi di scena. Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, sono gli argentini Rodrigo De Paul e Juan Musso i protagonisti di questa sessione estiva. Il centrocampista piace molto sia all'Atletico Madrid di Simeone, che a diversi club italiani. Il portiere è finito sul taccuino di Beppe Marotta e di Tiago Pinto, ma per ora nessuna squadra ha avanzato offerte ufficiali. Un altro giocatore non sicuro di rimanere è Stryger Larsen che direttamente dal ritiro della Danimarca ha parlato del suo destino.

LE PAROLE DI STRYGER LARSEN

Il futuro di Stryger Larsen è ancora incerto. Il classe '91 ha il contratto in scadenza nel 2022, ma sembra orientato a non rinnovarlo. L'esterno bianconero, attualmente impegnato con la Danimarca agli Europei, è intervenuto ai microfoni del sito danese bold.dk, dove ha affermato di essere pronto per una nuova avventura, lontano dal Friuli.

''La realtà è che ho avuto delle richieste in inverno, ma nulla si è concretizzato. Di fatto ho ancora un anno di contratto con l'Udinese. In questo momento sono concentrato esclusivamente sulla nazionale e sugli Europei, poi dobbiamo vedere cosa succede al termine della competizione. Credo sia arrivato il momento per me di una nuova avventura, e in quel senso mi sento pronto. Ma tutto accadrà dopo gli Europei''.

Sulle voci di un suo trasferimento al Watford, Larsen ha preferito non commentare: ''Non voglio commenatre le voci, ma solo le cose concrete. Di fatto, però, di mercato si occupa il mio agente: se c'è qualcosa, parlo con lui''.