E se fosse l'attesa del piacere essa stessa il piacere? No, Per lo meno in questo caso non è così. I tifosi dell'Udinese vorrebbe delle rassicurazioni da parte della società. L'operazione Glik sembrava chiusa. Dopo aver trovato l'accordo con il Benevento e con il calciatore, si pensava che la firma fosse imminente. Così non è stato. L'operazione è destinata a chiudersi nel migliore dei modi ma sembra che ci sia uno stallo momentaneo. A cosa è dovuto?Ecco cosa sappiamo! <<<