Notizie Udinese – Larsen-Roma? Operazione quasi impossibile / Il motivo

In casa Udinese continua a tenere banco la situazione relativa al futuro di Jens Stryger Larsen. Un suo trasferimento a Roma è difficilissimo

Redazione

Gennaio è alle porte e di conseguenza anche la sessione invernale di calciomercato. Il presidente Pozzo ed il direttore dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino non vogliono perdere tempo. Tra entrate ed uscite, sarà un mese molto impegnativo. La priorità sarà data a risolvere la questione relativa al futuro di Jens Stryger Larsen. Come ormai ben noto, il danese vuole andare via e non rinnoverà il contratto. La società lo ha messo fuori rosa da circa metà novembre. La Roma aveva chiesto informazioni, ma un suo trasferimento nella capitale appare quasi impossibile. Ecco il motivo.

Niente Roma

Larsen non è mai stata la prima scelta della Roma. Rappresentava più un piano low cost, di riserva. Josè Mourinho ha trovato il suo nuovo esterno: Maitland-Niles. Secondo Sky Sport, il club giallorosso avrebbe trovato l' accordo con l' Arsenal per il prestito fino a giugno, poi un diritto di riscatto fissato intorno ai dieci milioni di euro. Nei prossimi giorni verrano definiti tutti i dettagli. A quel punto, la Roma non avrebbe più bisogno di un esterno destro. Cosa succede con il danese? Un' altra squadra di Serie A lo ha messo nel mirino. Ecco di chi si tratta.

Verona

Sulle fasce, i titolari del Verona sono Lazovic e Faraoni. Nessun dubbio. Tuttavia, mancano le alternative. A gennao serve un rinforzo. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo gialloblù, Tony D'Amico, avrebbe messo gli occhi proprio su Stryger Larsen. La posizione dell'Udinese è chiara: servono almeno un paio di milioni di euro. Pozzo non vuole far partire gratuitamente il classe '91. Vedremo se il presidente dei veneti, Maurizio Setti, deciderà di spendere soldi per un calciatore in scadenza di contratto tra sei mesi. Ma non finisce qui. Il direttore Pierpaolo Marino prepara il grande colpo per il centrocampo. Operazione fattibile? Ecco tutto quello che sappiamo <<<