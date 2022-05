Udinese – Stryger Larsen in uscita / Ecco la sua nuova squadra

Il team bianconero continua la sua stagione tutto sommato anche il suo buon momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra che ha intenzione di continuare a fare la differenza e potersi portare il più in alto possibile. Ora come ora l'ultimo obiettivo rimasto è la difesa del dodicesimo posto, ma c'è anche un altro aspetto.

L'Udinese potrebbe incredibilmente decidere la corsa per la retrocessione. Il prossimo avversario sarà la Salernitana di Davide Nicola. Una squadra che sa come fare la differenza e di conseguenza non vede l'ora di scendere sul campo per dare tutto pur di conquistare un traguardo storico. Si prospetta una sfida al cardiopalma.