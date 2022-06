Mercato Udinese – Si lavora al clamoroso ritorno / Palermo lo aspetta

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che vuole fare la differenza

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di dire la sua come nel finale della passata stagione. C'è voluto diverso tempo per trovare una quadra definitiva, ma appena è stata trovata quasi nessuna società è riuscita a sconfiggere gli uomini di Gabriele Cioffi. Dall'inizio dell'estate diverse situazione sono cambiate e molte altre sono destinate a farlo, ma l'idea della società resta quella di costruire una squadra in grado di mettere in difficoltà tutti e dire la propria. Sicuramente non sarà semplice, ma si potrebbe fare il possibile. Intanto nelle ultime ore si è aperta una nuova pista di mercato che riguarda un bianconero. Ecco tutti i dettagli su questa nuova trattativa.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza. Stiamo parlando di un talento che ha voglia di fare il massimo e di conseguenza poter avere la possibilità di esprimersi con regolarità. Al momento questa chance non la sta ottenendo con l'Udinese, motivo per cui potrebbe essere possibile un passaggio in un'altra squadra. Il nome protagonista è quello di Mato Jajalo che non vede l'ora di poter tornare ad essere considerato come il punto fisso di una società. Le prossime ore potrebbero essere decisive per un passaggio che si prospetta sempre più vicino. Ecco la sua nuova destinazione.

Il "nuovo" team

La squadra in realtà non è così tanto nuova, visto che stiamo parlando di una società che ha già accolto Mato Jajalo e lo ha reso il centrocampista che è oggi. Ora , però, si vuole fare il possibile per completare anche un possibile ritorno, il club pronto a fare pazzie è il Palermo. Nelle prossime ore potrebbero esserci dei contatti per monitorare la situazione.