Calciomercato Udinese | Si lavora ad un ritorno: il Cholo apre al prestito

Dopo aver detto addio al club bianconero, il giovane argentino potrebbe ben presto tornare alla corte di Andrea Sottil: i dettagli

Redazione

In vista del prossimo campionato, il club friulano vuole migliorare l'organico attualmente a disposizione di mister Andrea Sottil. L'obiettivo della dirigenza bianconera è dare continuità all'ottimo lavoro compiuto la scorsa stagione da Gabriele Cioffi e provare a fare meglio. Per questo motivo, l'Udinese ha deciso di affidare la panchina al tecnico piemontese, un profilo in rampa di lancio, che ha portato entusiasmo e nuove idee in questi primi giorni di ritiro estivo. Per riuscire a centrare tutti gli obiettivi, però, sarà necessario fare nuovi innesti e trattenere i big della squadra. Le ultime voci giunte da oltreoceano avrebbero del clamoroso. Non perdiamo altro tempo e scendiamo nei dettagli.

La situazione

Nelle scorse settimane, nonostante il riscatto da parte dell'Udinese, l'Atletico Madrid ha contro-riscattato Nehuen Peréz. La decisione dei Colchoneros non era affatto piaciuta alla compagine bianconera, che aveva intenzione di puntare sul giovane difensore argentino anche per le prossime stagioni. Stando alle voci giunte dalla Spagna, sembrava che i biancorossi di Madrid avessero deciso di dare una chance a Peréz di mettersi in mostra nel campionato spagnolo.Tuttavia, pare che la volontà dell'Atleti sia ben diversa. Dopo i primi giorni di ritiro precampionato, Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, avrebbe preso una decisione in merito al centrale nativo di Hurlingham. Come riportato dai media argentini, infatti, pare che il Cholo non voglia fare affidamento sul talento del connazionale 22enne e Peréz sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Si lavora al ritorno

Ecco che in questa situazione tutt'altro che semplice potrebbe esserci un nuovo inserimento da parte dell'Udinese. Nonostante l'acquisto in difesa di Axel Guessand, il club friulano vorrebbe ulteriormente incrementare il reparto difensivo, portando proprio Neheun Peréz alla corte di Andrea Sottil. L'idea in ballo sarebbe la possibilità di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore argentino era stato offerto anche al River Plate, ma senza successo.