Calciomercato Udinese – Parte anche lui? L’indiscrezione fa tremare Udine

Nel calcio di oggi le bandiere non esistono più. Basta guardarsi intorno. I soldi governano il mondo e molto spesso i legami affettivi non bastano per rinunciare alla tentazione. Le partenze di Rodrigo De Paul e di Juan Musso ce le aspettavamo tutti. Erano nell'aria sin dal mercato invernale dell'ultima stagione. La speranza di continuarli a vedere con indosso la maglia bianconera, però, non ci ha mai lasciati fino al momento della firma. E se Musso e De Paul non fossero gli unici big a lasciare l'Udinese. Tutti gli occhi adesso sono puntati su Pereyra.Cosa sta succedendo? <<<