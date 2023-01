Mercato Udinese – Makengo vicino all’addio / Ecco il suo nuovo team

In queste ore di mercato l'Udinese si sta superando. Sono diverse le operazioni in entrata ed in uscita. Ecco il punto sulle trattative

Redazione

Jean Victor Makengo è vicinissimo all'addio. Secondo quanto riportato questa notte dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il giocatore titolare nell'Udinese di Andrea Sottil sarebbe pronto ad una nuova avventura al di fuori del nostro campionato. Si parla di una trattativa lampo visto che la società francese non era mai entrata tra le pretendenti per il giocatore, ma in pochissimo tempo ha chiuso la trattativa. Il team che si vuole assicurare le sue prestazioni è il Lorient che per il momento sta facendo un gran campionato in Ligue 1. Vediamo tutte le cifre ufficiali di questa trattativa dell'ultimo minuto e se effettivamente è vicina alla conclusione.

Ieri sera è arrivata la news e a quanto pare la squadra che si trova al sesto posto in maniera sorprendente vuole continuare a puntare in alto. Di conseguenza sembra aver messo sul piatto ben dieci milioni per il centrocampista classe 1998. Oltre ai dieci di parte fissa, vanno anche aggiunti ben tre milioni di corrispettivi bonus. Non sarà facile riuscire a fare a meno di un calciatore che ha dimostrato di essere molto importante nello scacchiere tattico di mister Andrea Sottil. Vediamo come potrebbe essere sostituito dai calciatori che l'Udinese ha già presenti nella sua rosa.

Il possibile sostituto — Questo addio non può fare altro che regalare più spazio alle altre tre mezz'ali. Sandi Lovirc, Tolgay Arslan e Lazar Samardzic sono pronte ad ottenere più minuti da adesso fino alla fine della stagione. La squadra non vuole assolutamente fare un passo indietro e continua a sognare l'Europa, anche se questa cessione potrebbe togliere delle certezze. La dirigenza negli ultimi anni non ha sbagliato un colpo, di conseguenza bisogna attendere prima la fine del calciomercato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare Thauvin. Ecco quando il calciatore francese approderà in Italia. La data delle visite mediche e firma <<<