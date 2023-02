Mercato Udinese / Marino pensa all’attacco che verrà: idea Retegui

Il direttore è al lavoro per assicurarsi il talento albiceleste attualmente in forza al Tigres. Non sarà facile vista la concorrenza

Redazione

Mateo Retegui è il nome finito nel mirino dell'Udinese. La notizia arriva dall'Argentina, dall'emittente TNT Sport: il club friulano è sulle tracce del centravanti attualmente in prestito al Tigre, ma legato al Boca Juniors da un contratto valido fino a dicembre 2024. Retegui è stato una delle grandi rivelazioni del calcio argentino nel 2022 con i suoi 19 gol in campionato, un ottimo score portato avanti anche all'inizio del 2023 con quattro reti realizzate nelle prime tre partite del campionato 2023

Le prime pagine della Superliga sono infatti tutte per lui. Dopo aver messo a segno 4 reti nel primo mese di campionato edizione 2023, unico ad andare a segno in tutte e tre le giornate d'apertura, l'argentino è stato accostato all'Udinese. Secondo Matías Bustos Milla, giornalista di TNT Sports, il centravanti classe 1999 potrebbe sbarcare in Serie A nella prossima estate. Il giocatore potrebbe fare lo stesso percorso di Matheus Martins, attaccante prelevato a gennaio dalla Fluminense.

Il profilo — L'attaccante argentino è attualmente al Tigre che lo preso in prestito fino al prossimo 31 dicembre, data dopo la quale potrebbe riscattarne il 50% dal Boca Juniors per 2,1 milioni di euro. Un accordo che potrebbe mutare se le intenzioni dei bianconeri confermassero le voci provenienti da Buenos Aires. Nel 2022, quando si era laureato capocannoniere della lega, segnando a tutte le grandi del Paese sempre con la maglia de El Matador, alcuni grandi club (PSG, Manchester United e Real Madrid) avevo chiesto informazioni sulla situazione del ragazzo, mai al centro dei pensieri degli Xeineze. La concorrenza è ampia, vedremo se Marino riuscirà nell'impresa di assicurarsi questo nuovo gioiello. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni di quello che è un capitano in seconda a tutti gli effetti. Ecco le parole di Padelli <<<