Calciomercato Udinese | A Marino non basta Copetti: ha un altro sogno

L'attaccante argentino piace molto al club friulano, ma il DS bianconero avrebbe messo nel mirino anche un altro centravanti: i dettagli

Redazione

Il club bianconero si avvicina all'inizio del ritiro precampionato e, di conseguenza, alla nuova stagione. L'obiettivo dell'Udinese è dare continuità alle ottime prestazioni dello scorso anno, quando la panchina era occupata da Gabriele Cioffi. Anche Andrea Sottil, al debutto in Serie A da allenatore, non vuole deludere le aspettative. Tutto l'ambiente bianconero si aspetta molto dall'ex tecnico dell'Ascoli e, per fare del suo meglio la prossima stagione, avrà bisogno sicuramente di nuovi innesti, soprattutto a causa dei tanti talenti bianconeri che lasceranno Udine nel corso di questa sessione di calciomercato. Tra i nomi sondati per l'attacco non ci sarebbe anche un nuovo solo Enzo Copetti del Racing Avellaneda, ma pare che a Marino piaccia molto anche un attaccante cileno. Ecco cosa sappiamo.

La trattativa

L'Udinese avrebbe deciso di puntare sulle qualità di Copetti come vice-Beto o, addirittura, come titolare. Tuttavia, il Ds bianconero avrebbe messo nel mirino anche un altro attaccante sudamericano. Stiamo parlando di Diego Valencia. Il centravanti classe 2000 sarebbe un ottima alternativa nel caso in cui dovesse sfumare l'affare Copetti. Il valore di mercato del 22enne si aggira intorno ai 900mila euro, ma è probabile che il club che detiene il suo cartellino, Universidad Católica, chieda una cifra ben superiore, a causa della sua giovane età e del suo potenziale. Attualmente si tratta di una semplice suggestione, ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe evolversi diversamente.In Italia è seguito con interesse anche dalla Sampdoria, mentre all'estero piace anche al Girona, all'Az Alkmaar e al PSV Eindhoven.

Il profilo

Diego Valencia è un centravanti classe 2000, di proprietà dell'Universidad Católica. E' un attaccante molto diverso da Copetti, considerando anche le sue caratteristiche tecniche e fisiche. E' dotato di buona corsa e ottimo fisico. E' in grado di sfruttare al massimo i suoi 183 cm di altezza, per cui è molto abile nel gioco aereo. Nella sua esperienza nel campionato cileno ha totalizzato 27 gol e 12 assist in 123 presenze, statistiche che gli hanno permesso di vestire anche la maglia cilena. Ma non è tutto. Diversi calciatori bianconeri sono in partenza: ecco cosa sappiamo <<<