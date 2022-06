Mercato Udinese – Marino cerca un centrocampista / Si tratta con l’Almeria

1 di 2

La situazione

Lucas Gastón Robertone

L'Udinese sta programmando una grande stagione. Nel corso di questa sessione di calciomercato molti calciatori verranno ceduti, mentre altri saranno acquistati per entrare a far parte del nuovo progetto tecnico di Andrea Sottil.

In vista della prossima stagione, come anticipato, il club bianconero dovrà far fronte a numerose cessioni e, ovviamente, il compito della dirigenza sarà sostituire al meglio i calciatori ceduti.

Per questo motivo, il DS Pierpaolo Marino e i suoi collaboratori cercheranno di assecondare tutte le richieste di Andrea Sottil, almeno per quanto riguarda il mercato in entrata.

Tra i nomi sondati per il nuovo centrocampo, ci sarebbe anche un talento argentino che milita in Spagna. Non perdiamo altro tempo e vediamo di chi si tratta<<<