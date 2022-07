Calciomercato Udinese | Marino tenta il colpo in attacco: un italiano nel mirino

Tra i nomi sondati dalla dirigenza bianconera per il reparto offensivo, ci sarebbe anche un nuovo profilo. Si tratta di un attaccante italiano

Il club bianconero sta preparando la stagione 2022/23. Il ritiro precampionato è già iniziato e i calciatori dell'Udinese stanno già effettuando i primi allenamenti sotto la guida di Andra Sottil. Durante le prime sedute, i bianconeri hanno già mostrato grande entusiasmo e fiducia nei confronti del nuovo mister. Tuttavia, nonostante la preparazione sia iniziata da qualche giorno, la rosa non è ancora completa. Infatti, molti reparti dovranno essere incrementati e puntellati nelle prossime settimane, per consegnare a mister Sottil la miglior formazione possibile in vista del prossimo campionato, che sarà particolarmente importante per la società bianconera. Tra i reparti da migliorare c'è sicuramente l'attacco. Infatti, in questa sessione di calciomercato, il pacchetto offensivo subirà numerose modifiche. Uno dei profili in entrata accostati alla compagine bianconera sarebbe un centravanti italiano. Ecco di chi stiamo parlando.

Il calciatore in questione è Simone Zaza, che dopo delle stagioni per nulla esaltanti con la maglia del Torino sarebbe alla ricerca di un nuovo club in cui mettere in mostra le sue qualità e tornare ad essere un attaccante decisivo. Il club granata, con cui ha un contratto in scadenza il 30 Giugno 2023, per lui chiederebbe cifre anche inferiori al milione di euro, proprio a causa della sua breve scadenza. Anche altri club italiani ed esteri, oltre all'Udinese, sarebbero interessati al cartellino del centravanti di Policoro. Stiamo parlando della Cremonese, della Salernitana, del Cadice e del Mallorca.

Zaza è un attaccante molto fisico, alto 186 cm. Grazie alla sua altezza, è molto abile nel gioco aereo ed è in grado di giocare spalle alla porta e fare sponde. E' dotato di un sinistro potente e preciso e si contraddistingue per il suo spirito di sacrificio. Nelle ultime stagioni con la maglia del Torino, la punta classe 1991 ha totalizzato 20 gol e 9 assist in 102 presenze, tra Serie A e Coppa Italia.