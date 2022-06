Mercato Udinese – Marino non sa come fare / Arriva la doccia gelata

Il team bianconero vuole fare il possibile per continuare a vincere e dire la sua. Ecco il punto di vista della società friulana

Il team bianconero inizia a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di migliorarsi e dire la sua senza nessun tipo di sconto verso le avversarie. Sicuramente ci sarà ancora molto lavoro da fare visto che nell'ultimo periodo sono cambiate diverse situazioni. La squadra deve iniziare a cercare e soprattutto trovare una quadra per quanto riguarda il mercato, visto che sono diversi i giocatori pronti a cambiare la maglia d'appartenenza. Nelle ultime ore, un profilo che piaceva (e non poco) alla società, si è complicato in maniera quasi irrimediabile. Ecco di chi stiamo parlando.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo non vede l'ora di dire la sua e continuare a fare la differenza. Sicuramente nelle prossime ore bisognerà fare il possibile per poter trovare una quadra, anche se la notizia arrivata oggi non preannuncia nulla di buono. Stiamo parlando di Haris Hajradinović, il talento che veste la maglia del Kasimpasa era stato avvicinato proprio perché possedeva un contratto in scadenza quest'estate, ma nelle ultime ore è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. Il suo futuro è scritto per le prossime quattro stagioni.

La nuova trattativa

Il centrocampista bosniaco ha firmato un rinnovo con la società turca (Kasimpasa) che lo legherà alla massima serie del paese orientale per le prossime quattro stagioni. Questo non chiude definitivamente la trattativa con i bianconeri, ma sicuramente si complica a dismisura. Sarà difficile adesso avere un ruolo in cui poter dire la propria in una situazione come questa, visto che il rinnovo è fresco le pretese saranno sicuramente più alte.