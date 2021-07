Calciomercato Udinese – Marino fiuta l’affare per il difensore, ma il Verona…

L'Udinese vuole consegnare a mister Gotti la rosa completa per la prossima stagione. L'ultima idea porta a un giocatore della Serie A

L'Udinese continua a valutare diverse piste sul mercato. Marino è sempre alla ricerca dell'opportunità da non potersi farsi sfuggire. Come ammesso da Gotti, dopo la partenza di De Paulbisognerà cambiare qualcosa tatticamente perché il vecchio modulo era costruito su misura dell'argentino. Per questo motivo la dirigenza bianconera sta individuando dei nomi nuovi per aprire un nuovo ciclo. Ed ecco perché i profili maggiormente ricercati sono di giocatori giovani e talentuosi. L'ultimo nome che piace a Marino è un calciatore del nostro campionato. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Asse con l'Atalanta

L'ultima idea dell'Udinese si chiama Bosko Sutalo. Il difensore croato di proprietà dell'Atalanta è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il classe 2000, infatti, ha trovato poco spazio e le prestazioni offerte a Bergamo non hanno convinto a pieno Gasperino. L'idea dell'Atalanta è di mandare a giocare il ragazzo in prestito. I rapporti con l'Udinese sono ottimi e i discorsi tra le due società possono allargarsi anche su altri giocatori. Occhio però all'Hellas Verona. Anche i veneti stanno tenendo in osservazione il difensore e in caso di cessione di Lovato (su di lui proprio l'Atalanta) potrebbero sferrare l'assalto decisivo. Le prossime settimane saranno importanti. L'Udinese nel frattempo continua a lavorare anche sugli altri reparti. Ecco quello che c'è da sapere.

Gli altri nomi

I bianconeri, infatti, stanno definendo anche altre trattative. La società è alla ricerca di una punta giovane e potrebbe arrivare dal campionato italiano. Gli indiziati portano il nome di Cerri e Pinamonti. Entrambi i calciatori sono chiusi nei rispettivi club e hanno voglia di rilanciarsi in una squadra che punti fortemente su di loro. L'Udinese ha effettuato dei sondaggi e si avranno novità nelle prossime ore. Ma non è tutto qui. Marino e i suoi ieri hanno alzato la loro offerta per un calciatore ed ora l'affare è in dirittura di arrivo: ecco le cifre e tutti i dettagli <<<