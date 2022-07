Udinese | Marino è una furia: l’attaccante può arrivare a parametro zero

Il DS bianconero avrebbe messo nel mirino un attaccante svincolato. Sarebbe il sostituto perfetto di Deulofeu, ma la concorrenza è molta

Il club bianconero è alla ricerca di nuovi innesti da integrare all'organico attualmente a disposizione di Andrea Sottil. Diversi giocatori sono in partenza e Marino, insieme ai suoi collaboratori, dovrà lavorare senza sosta per regalare al nuovo allenatore bianconero una squadra competitiva e pronta ad affrontare al meglio la stagione che verrà. Uno dei reparti che l'Udinese dovrà sistemare è sicuramente l'attacco. Con molta probabilità, Gerard Deulofeu lascerà il club bianconero per approdare alla corte di Luciano Spalletti. Tra i nomi sondati per il nuovo attacco bianconero ci sarebbe anche Keita Baldé. Si tratterebbe di un'ottima occasione per l'Udinese. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo perché.

L'affare

L'attaccante senegalese, a causa della retrocessione del club sardo in Serie B nella scorsa stagione, a partire dal 1 Luglio 2022 è svincolato ed è alla ricerca di una nuova esperienza, magari proprio in Serie A. Infatti, questo vincolo era stato stabilito dal precedente contratto firmato la scorsa estate con il club rossoblù. Attualmente non è stata ancora imbastita una vera e propria trattativa tra l'entourage Keita e la dirigenza dell'Udinese, ma è molto probabile che Marino faccia un tentativo per portare l'attaccante classe 1995 alla corte di Andrea Sottil. Questa sarebbe un'ottima occasione per il club friulano, che si assicurerebbe un buon attaccante, che ha già molta esperienza nel campionato italiano. Tra i club interessati al suo cartellino, oltre all'Udinese ci sarebbero anche Sampdoria, Galatasaray e Paok Salonicco. Tuttavia, pare che la sua volontà sia rimanere in Serie A, ma attualmente sarebbe in vantaggio il team ligure, poiché il senegalese conosce bene l'ambiente blucerchiato, in cui ha già militato nella stagione 2020/21.ù

Il profilo

Keita rappresenterebbe il sostituto perfetto di Deulofeu, poiché sono molto simili sia a livello fisico che tecnico. Il senegalese può essere schierato sia come ala che come seconda punta. E' molto bravo nel dribbling e rapido. E' bravo negli assist e nei tiri dalla distanza. In conclusione, ecco i bianconeri in procinto di cambiare casacca <<<