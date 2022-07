Udinese | Marino è una furia: cessione in vista per un esubero

Il DS bianconero starebbe lavorando anche sul fronte cessioni. Un esubero sarebbe finito nel mirino di un club di Serie C: i dettagli

Il club bianconero si trova in un momento cruciale dell'anno. La stagione 2022/23 non è ancora iniziata, l'Udinese sta migliorando l'organico attualmente a disposizione di mister Sottil per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il compito del tecnico ex Ascoli sarà tutt'altro che semplice. Infatti dovrà non solo dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso anno, ma addirittura provare a fare meglio. I primi risultati del suo lavoro si sono già visti nell'amichevole contro il Rapid Lienz, ma ovviamente questo non basta per poter giudicare il suo operato. Diversi calciatori bianconeri lasceranno Udine nel corso di questa sessione di calciomercato. Oltre ai nomi che da tempo sono in uscita, anche un esubero sarebbe molto vicino alla cessione. La speranza della dirigenza friulana è che il calciatore venga venduto il prima possibile. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo di chi si tratta.

La trattativa

Il calciatore in questione è Felipe Vizeu. L'attaccante brasiliano è fuori rosa e mister Sottil ha già comunicato a lui e al suo entourage di non voler puntare sulle sue qualità per il prossimo campionato. Si tratta di un centravanti che è stato acquistato dall'Udinese nel 2018 per 5 milioni di euro. Il classe '97 brasiliano ha deluso le aspettative ed è stato girato in prestito varie volte, senza mai trovare una sistemazione definitiva. Per Felipe si prospetta una nuova esperienza, questa volta in Serie C con la maglia della Triestina. La formula dovrebbe essere un trasferimento a titolo definitivo gratuito. Nel caso non dovesse andare in porto l'affare con il club rosso–alabardato, il brasiliano si libererebbe a parametro zero il prossimo anno.

Il profilo

Stiamo parlando di un attaccante che era etichettato come possibile crack del calcio italiano, ma non ha mai rispettato le aspettative, totalizzando soltanto 5 presenze con la maglia dell'Udinese. Nelle precedenti stagioni, in cui ha militato nel Flamengo, nel Cearà, Yokohama, Grêmio e Akhmat Grozny, ha totalizzato 26 gol e 5 assist.