Calciomercato Udinese – Marino piazza un altro calciatore: ecco di chi si tratta

L'Udinese segue sempre con attenzione il mercato, sia in entrata che in uscita. In queste ore il dt Marino ha ceduto un altro giocatore

Redazione

L'Udinese è sempre al lavoro per la prossima stagione. In questi minuti si sta disputando il test in famiglia. Gotti e i suoi collaboratori vogliono capire come procede il recepimento dei dettami del suo calcio. Infatti come ammesso dallo stesso tecnico, ci sarà da cambiare qualcosa quest'anno dopo la partenza di De Paul. L'argentino era l'accentratore di gioco dei bianconeri ed ora Gotti sta studiando delle nuove alternative. Attenzionati particolari di questa amichevole in famiglia saranno sicuramente i nuovi acquisti. Silvestri e Padelli saranno a difesa delle due porte, Udogie invece farà il suo esordio in mezzo al campo con la nuova casacca. Ma mentre la squadra continua a sudare, la società è sempre al lavoro sul mercato. Ecco le ultime da sapere.

Ritorno a Salerno

Il Direttore dell'area tecnica Marino è sempre vigile sul mercato. Negli ultimi giorni infatti sta mettendo a segno diversi colpi in uscita. L'obiettivo della società è quello di cedere quei calciatori che hanno manifestato voglia di cambiare aria o che non rientrano nei piani del mister. Per questo motivo Marino ha chiuso per un'altra cessione. Si tratta di MamadouCoulibaly. Il centrocampista farà ritorno a Salerno dove ha disputato l'ultima stagione. Dopo settimane di trattative, Udinese e Salernitana hanno trovato la quadra per il passaggio del classe'99 in Campania. Vediamo insieme la formula della trattativa.

La formula

Coulibaly così farà ritorno dal suo mister Calori. Il tecnico granata considera il centrocampista fondamentale per l'economia della sua squadra e ha fatto molte pressioni per riaverlo a disposizione. Il calciatore si trasferirà a Salerno in prestito con obbligo di riscatto e già in questo fine settimana è atteso in Campania. Nel frattempo però la società monitora anche il mercato in entrata. Sono diversi i ruoli da completare e Marino vuole accontentare Gotti:ecco gli ultimi nomi in orbita Udinese <<<