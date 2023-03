Mercato Udinese, Marino scatenato: decisione pesante sul futuro | News

In casa Udinese si pensa già al calciomercato. L'impegno con l'Empoli è fondamentale per dare un senso a questa stagione e per rimettersi in carreggiata. Ma, a prescindere da come finirà il campionato, quest'estate sarà molto movimentata. Di nomi ne sono già stati fatti tanti ma senza cessioni non entra nessuno. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.