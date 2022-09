Mercato Udinese – Marino pensa al mercato: ecco chi potrebbe partire

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Nel frattempo la dirigenza pensa già al mercato

Redazione

La squadra bianconera ha avuto un avvio di stagione davvero pauroso. Nessun team è riuscito a fermare le sue scorribande e di conseguenza l'ipotesi è proprio quella di una società che non vede di scendere in campo ogni weekend per poter fare la differenza. Nelle ultime ore, però, sembra che proprio la dirigenza possa iniziare a fare i primi calcoli. Sappiamo che anche storicamente i friulani sono sempre stata una squadra molto attenta a far quadrare il bilancio (prima di tutto). Infatti il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino potrebbe mettersi all'opera per decidere quali talentini possono iniziare a preparare le valigie.

Nelle ultime ore c'è un nome che sta stupendo tutti e sembra essere proprio pronto per prendersi il posto anche all'interno di una big. Stiamo parlando di Rodrigo Becao, difensore centrale brasiliano con il numero 50. Già nel corso di quest'estate, diverse società come il Tottenham di Antonio Conte o l'Everton di Frank Lampard si erano mostrate interessate alle sue prestazioni. L'inizio di stagione, però, non può aver fatto altro che alzare le pretese della società friulana. Adesso si cercherà di capire se il giocatore potrebbe essere già ceduto nel corso di questo primo inverno, anche se all'interno della redazione gira una voce più che rassicurante.

Cessione a gennaio?

Questa ipotesi non è da scartare a prescindere, ma resta decisamente molto complicata. Per potersi assicurare le prestazioni del difensore centrale ci vuole una vera e propria offerta monstre e nessuno sembra poter mettere sul piatto i soldi richiesti dal club. Inoltre l'Udinese non vende i suoi pezzi pregiati nel corso della stagione. Se l'allarme mercato invernale sembra rientrare con estrema semplicità, non possiamo dire lo stesso per quello estivo. I giorni di Luglio e Agosto saranno infuocati per un giocatore che da quando è ad Udine ha sorpreso tutti.