Mercato Udinese / Marino guarda verso l’Inghilterra. Quante possibilità!

Il campionato è ripreso ieri anche per l'Udinese che ha schiantato il Cagliari. Il 5-1 finale è più che meritato per la squadra di Cioffi che riuscita a imporsi con estrema facilità sui sardi. Tutti molti soddisfatti, ma c'è qualcuno ha già superato l'euforia post-vittoria e pensa al futuro.

Il ds Pierpaolo Marino non perde un attimo e studia le migliori mosse da fare a giugno, non appena aprirà il mercato. Le voci che girano riguardano l'idea del direttore sportivo di pescare dai cugini inglesi per la prossima stagione. Ma perché?