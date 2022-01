Calciomercato Udinese – Marsiglia è pronto ad una follia / Si può chiudere

Il team bianconero non ha iniziato al meglio questo 2022 . Sono stati diversi i problemi che hanno fermato la squadra. Tra infortuni pesanti (Pereyra), cessioni importanti (Samir) ed il virus si poteva fare ben poco. Il risultato finale, infatti, è abbastanza chiaro: un solo punto nei primi tre incontri di questo nuovo anno solare.

Si può rimproverare poco, praticamente nulla, ai giocatori friulani. La classifica, però, non è delle più serene dato che a soli sette punti c'è il terz'ultimo posto. Dopo la sosta, il team deve riuscire a raccogliere più punti possibili per ipotecare il discorso salvezza. Non sarà semplice, gli avversari sono agguerritissimi.