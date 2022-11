Calciomercato Udinese – Matheus Martins vede l’Italia: tutti i dettagli

Il giocatore brasiliano vuole provare a tutti i costi il salto di qualità. Ecco le ultime sul team bianconero e sull'operazione di mercato

Redazione

Il team bianconero guidato da Andrea Sottilavrà due settimane di ferie meritatissime in cui potersi riprendere da tutte le fatiche di questa prima parte di stagione, ma se i giocatori vanno in vacanza non sarà la stessa cosa per tutti gli addetti ai lavori. Bisogna sin da subito iniziare a progettare il prossimo calciomercato e per farlo occorre l'aiuto e il supporto da parte di tutti. Nelle ultime ore arrivano diverse notizie importanti su quello che è il protagonista delle vicende di mercato fino a questo istante: Matheus Martins. Ecco tutte le ultime sul suo possibile approdo in Italia alla corte dei Pozzo.

Dopo diverso tempo e tantissime offerte rifiutate sembra si stia avvicinando una chiusura. La squadra brasiliano ha sempre fatto forza e non ha mai avuto interesse nel regalare il suo giocatore, infatti si è partiti dai cinque milioni di offerta iniziale per arrivare all'ultima da ben nove milioni per avere il 90% del cartellino dell'attaccante. Sicuramente una cifra importante. Matheus è rappresentato, in terra brasiliana, come un vero e proprio gioiellino pronto anche per i palcoscenici più importanti. Al momento, non si ha ancora nessuna certezza ma sembra che l'ultima offerta dell'Udinese abbia convinto tutti gli addetti ai lavori della Flu e di conseguenza si viaggia verso una chiusura definitiva.

I dati dell'esterno — Arriverà alla corte di Andrea Sottil un calciatore giovanissimo, si parla di un classe 2003 che non vede l'ora di fare la differenza. Quest'anno ha messo a segno otto gol e sei assist in quasi cinquanta presenze, c'è ancora tanto da lavorare ma le qualità ci sono tutte. L'Udinese non vede l'ora di poter accogliere un acquisto di questo tipo. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema mercato. Non puoi perdere tutte le ultime news che arrivano su un bomber. Scritto il futuro di Ilja Nestorovski <<<