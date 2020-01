Mercato: Per l’Udinese solo ore di attesa prima della fine

Nulla di nuovo all’orizzonte. L’ipotesi che De Paul all’ultimo possa lasciare Udine prima dell’estate diventa sempre più difficile. L’Inter continua a fiutare la situazione, ma senza troppa convinzione di spendere ora quei 35 milioni che Pozzo pretende e che poi all’ultimo dovrebbe cercare di reinvestire in parte per aggiustare la rosa in entrata. Insomma l’ipotesi Joao Pedro non appare fattibile ad oggi, come del resto scritto giorni fa: solo a certe condizioni l’affare si poteva manifestare, anche cedendo magari altre pedine.

Invece con la partenza di Barak ora l’ultimo rimasto sulla lista partenti è De Maio, col Brescia e il Bologna interessati al loro ex. In avanti dubbi sulla partenza di Teodorczyk, anche se l’attaccante rimane in attesa.

In entrata per adesso non si registrano nomi.