Mercato Udinese, ag. Rossi: “Il Montpellier ha offerto al Boca 6 mln, come l’Udinese”

Per il dopo Musso l’Udinese ha puntato gli occhi su Agustin Rossi, ma, come già noto, per il portiere del Boca è stata avanzata un’offerta anche dal club francese del Montpellier.

Miguel González, agente di Rossi, ha raccontato i dettagli della trattativa: “Il Montpellier è un’opportunità fondamentale perché darebbe continuità ad Agustín. È un prestito con obbligo di riscatto e l’opzione è di sei milioni di euro, simile a quella offerta dall’Udinese, ancora troppo bassa per il Boca, ma è un primo tentativo di avviare i negoziati. Ora stiamo aspettando una risposta dalla società per andare avanti nell’operazione che è al pari di una vendita”.

Il Montpellier vuole che Rossi sostituisca un altro argentino, il partente Gerónimo Rulli per il quale il club francese non ha potuto pagare gli 11 milioni di euro richiesti dalla Real Sociedad. Anche l’Udinese ha richiesto Rossi in sostituzione di Musso se questi fosse partito, ma con ogni probabilità e come ribadito più volte dal Ds Marino, il numero uno dell’Udinese vestirà la maglia bianconera ancora per una stagione, e l’agente di Rossi è stato molto chiaro sulle intenzioni del suo assistito: “La priorità di Agustin è avere continuità”.

FONTE Olé