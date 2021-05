Mercato Udinese – Carnevale: ”Priorità all’attacco. Musso? Se parte…”

Il mercato estivo è alle porte. Il responsabile dello scouting bianconero, Carnevali, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Dopo il brutto finale di stagione, in cui sono arrivati quattro sconfitte ed un pareggio, l'Udinesevuole pensare al futuro. Non è da escludere una mini rivoluzione visto le probabili partenze di due senatori come De Paul e Musso e la non conferma di mister Gotti. Sarà, quindi, un'estate abbastanza intensa per la società friulana che dovrà costruire una rosa in grado di far tornare l'entusiasmo ai tifosi. Una figura fondamentale all'interno della dirigenza è quella di Andrea Carnevale che da oltre 10 anni ricopre il ruolo di capo degli osservatori: ha girato il mondo e scovato talenti come Alexis Sanchez, Piotr Zielinski, Allan e tanti altri.