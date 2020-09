Mercato Udinese, c’è anche il Leicester su De Paul

L’Udinese aveva già raggiunto un’intesa di massima sul contratto con il Leeds United per la cessione di Rodrigo De Paul, sulla base di un accordo economico che avrebbero portato nelle casse friulane 35 milioni di euro. De Paul infatti è il profilo giusto per mister Bielsa in vista della prossima stagione. Ma nelle ultime ore c’è stato un forte sondaggio da parte del Leicester: la richiesta è di 40 milioni di euro bonus compresi. La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva, le altre piste italiane porterebbero a Juventus, Fiorentina, Inter o Milan. Ma la Premier League resta la destinazione più probabile dove il Diez bianconero potrebbe accasarsi.