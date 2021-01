Mercato Udinese, Criscitiello annuncia: “Che colpo dal City”

Il noto giornalista annuncia l'arrivo di un talentuoso attaccante dai Citizens

Redazione

UDINE - Mancano meno di due ore a una gara fondamentale per il futuro dell'Udinese. Allo stadio Picco de lo Spezia, si sfideranno nel lunch match due squadre che hanno un bisogno assoluto di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Gli uomini di Gotti, sulla carta superiori, non devono commettere il medesimo errore dell'andata, in cui sottovalutarono i liguri e subirono un perentorio 2 a 0 casalingo targato Galabinov.

Intanto l'Udinese continua a muoversi sul mercato in maniera decisa. Il noto giornalista Criscitiello ha rivelato che i bianconeri starebbero per definire l'acquisto in prestito per sei mesi di Jayden Braaf del Manchester City. Il classe 2002 viene considerato come uno dei giovani più talentuosi del calcio europeo. Sarebbero già state fissate le visite mediche del calciatore nelle prossime ore. L'attacco friulano punta su un giovane, ma già molto apprezzato da Guardiola che lo segue regolarmente negli allenamenti con la prima squadra.

Non solo colpi in prospettiva per la famiglia Pozzo. Dopo Braaf e l'arrivo di Llorente, il club bianconero ha ufficialmente riscattato Gerard Deulofeu dal Walford, garantendo un contratto fino al 30 giugno 2024. Di seguito il comunicato dell'Udinese: "Udinese Calcio è lieta di comunicare l'acquisto a titolo definitivo di Gerard Deulofeu dal Watford Fc. L'attaccante spagnolo ex Milan e Barcellona, arrivato lo scorso ottobre con la formula del prestito, sottoscrive ora un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024. Udinese Calcio e Gerard proseguiranno così, con grande soddisfazione, il percorso iniziato negli scorsi mesi con l'auspicio di condividere insieme grandi traguardi".