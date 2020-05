Secondo la stampa turca, il Trabzonspor avrebbe raggiunto un accordo con Balıkesirspor per l’acquisto dell’esterno offensivo Aly Malle. Il giocatore è in prestito dall’Udinese fino al 30 giugno e il club di seconda divisione turca avrebbe deciso di esercitare l’opzione d’acquisto per il malese classe ’98 che ha all’attivo in questa stagione 20 presenze, 4 gol e 3 assist.