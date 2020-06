Mercato Udinese, il Crotone fa concorrenza all’Udinese per il giovane Pobega

In attesa di scoprire dove giocherà la prossima stagione, il Crotone guarda al futuro sondando il mercato. Uno degli ultimi nomi accostati in queste giornate da “radiomercato” alla formazione rossoblù sarebbe quello del centrocampista Tommaso Pobega, tra i protagonisti della stagione più che positiva del neopromosso Pordenone di Attilio Tesser. Sul calciatore, classe 1999, si è già posata l’attenzione dell’Udinese, sempre in cerca di profili giovani e promettenti per la rosa.

FONTE Blasting News