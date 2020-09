Mercato Udinese, il Málaga su Cristo González

Secondo la stampa spagnola, il Málaga è in trattativa con l’Udinese per il prestito di Cristo González. Nonostante abbia già ingaggiato tre attaccanti, la dirigenza del club andaluso ha puntato gli occhi sull’attaccante del Tenerife ed è già in fase di negoziazione più avanzata di quanto sembri. Alcuni indizi social parrebbero avvalorare tali indiscrezioni: il giocatore ha caricato una foto sul suo account Instagram in cui ha pubblicato una bandiera della Spagna accanto a un pallone da calcio e un aereo. Ha iniziato inoltre a seguire il barbiere frequentato dai giocatori della squadra e diversi tatuatori, oltre ad aver dato un like ad una pubblicazione legata al rumor che lo lega ai Bianchi e Blu. Anche Tenerife, Logroñés e Almería sono interessate all’attaccante bianconero.