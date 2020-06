Mercato Udinese, il Newcastle prova l’affondo finale per Longstaff

Longstaff, che è in scadenza di contratto alla fine di questo mese, ha rifiutato l’ultima offerta dei Magpies che si parla essere di 20mila sterline a settimana, ma il Newcastle non ha rinunciato alla speranza di convincere Matty Longstaff a respingere l’assalto dell’Udinese e rinnovare l’accordo con il suo club natale. Nei prossimi giorni Steve Bruce terrà dei colloqui faccia a faccia con il giocatore. Se Longstaff dovesse chiudere con l’Udinese, il Newcastle avrà un risarcimento di sole 450mila sterline circa, una commissione estremamente bassa per un giocatore che ha fatto il suo debutto con la Nazionale Under 20. La continua incertezza sulla proprietà del Newcastle ha contribuito di certo al mancato raggiungimento di un accordo, anche se comunque si ritiene che non ci siano margini per aumentare significativamente l’offerta finanziaria del club sul tavolo. Il Newcastle spera comunque che il centrocampista possa essere convinto a trascorrere almeno un’altra stagione con il club dei Magpies.

FONTE Thenorthernecho