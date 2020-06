Mercato Udinese: il Newcastle rilancia per Matty Longstaff

I Magpies sono determinati a trattenere il giovane giocatore e a superare la concorrenza dell’Udinese: “Speriamo di poter risolvere qualcosa, il dialogo è ancora aperto. Vogliamo che rimanga “, ha detto l’allenatore dei Magpies Steve Bruce in conferenza pre-partita in vista del match contro lo Sheffield United. “Gli abbiamo fatto un’ottima offerta. Desideriamo ardentemente che rimanga. È un giovane ragazzo che ha avuto una crescita notevole in brevissimo tempo”.

“Secondo me, gli è stato offerto un affare fantastico. – continua Bruce – Spero che lo accetti. Vedremo dove la trattativa ci porterà”.

Longstaff salterà il prossimo turno per un lieve infortunio muscolare, ma Bruce ha confermato che rimarrà fino alla fine della stagione: “Tutti i nostri ragazzi hanno concordato verbalmente e accettato di rimanere e continuare fino alla fine della stagione”, ha concluso il tecnico.