Il Rennes, club che milita in Ligue 1, è interessato al difensore centrale Nicholas Opoku, 22 anni.

Opoku è arrivato in prestito all’Amiens dall’Udinese a gennaio e ha impressionato durante le sue 7 presenze in campionato prima che la stagione venisse interrotta a causa del COVID-19.

Come rivelato da RMC Sport, Amiens potrebbe esercitare il riscatto del giocatore ghanese per 4 milioni di euro dall’Udinese, per poi girarlo in prestito oneroso al Rennes.