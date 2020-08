Mercato Udinese – Il sogno si infrange, Deulofeu destinato altrove

Notizie Udinese, sfuma uno dei sogni di mercato

MERCATO UDINESE – La squadra di Gotti terminerà ufficialmente la stagione questa sera, quando affronterà il Sassuolo per la 38° giornata di campionato. La salvezza è stata raggiunta abbastanza agevolmente, ma le ambizioni della società friulana sarebbero ben più alte. Proprio a tal proposito si era parlato di un grande colpo per il reparto avanzato dell’Udinese, Gerard Deulofeu del Watford, fresco di retrocessione in Inghilterra. La suggestione, purtroppo, è durata molto poco. Il Valencia sta puntando forte sul 26enne spagnolo, con il neo-tecnico Javi Garcia che sta facendo pressioni sulla propria dirigenza per chiudere l’affare. Tuttavia, allo stato attuale, il club più vicino ad ingaggiare Deulofeu sarebbe quello di Gazidis. L’attaccante spagnolo sarebbe felice di tornare a Milano, sponda rossonera. Vedremo come si evolverà la situazione.