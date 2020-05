Mercato Udinese: inviata proposta scritta all’agente di Agustin Rossi

La giornalista Matías Bustos Milla ha riferito a TNT Sports che l’Udinese avrebbe inviato una notifica scritta all’agente del portiere Agustin Rossi con una proposta valevole nel caso in cui Juan Musso venga trasferito all’Inter o ad un’altra squadra. Finora il trasferimento dell’ex Racing non si è concretizzato, anzi la società bianconera ha espresso in diverse occasioni la volontà di trattenere Musso ancora una stagione. Ad ogni modo, il Boca Juniors ha fatto sapere che accetterà l’offerta solo se non inferiore ai sei milioni di euro netti. In caso contrario, verrà rifiutata.