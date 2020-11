Mercato Udinese, l’Inter punta Musso, pronti trenta milioni di euro

Il portiere dell’Udinese Juan Musso è pronto ad approdare in un top club europeo. Il club Friulano chiede per la partenza del suo tesserato almeno trenta milioni di euro, anche se in questo momento di crisi finanziaria, si tratta di un prezzo difficile da ottenere. Come riportato da Tutto mercato Web sembrerebbe che l’Inter stia cercando l’erede di Samir Handanovic e lo abbia individuato nel numero uno dell’Udinese. L’argentino è uno dei migliori giovani portieri in circolazione soprattutto dopo essere entrato nel giro della nazionale sudamericana. Il classe ’94 è monitorato da vari top club europei ma è ancora prematuro parlare di un suo trasferimento. Musso in questo momento pensa solo all’Udinese ed a raggiungere la salvezza, è un ragazzo molto autocritico che vuole sempre migliorare, se dovesse arrivare un’offerta importante dovranno essere tutti d’accordo, quello che è sicuro è che il portiere Argentino è pronto per un grande club.