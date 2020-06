Mercato Udinese – Longstaff vicino all’accordo per terminare la stagione con il Newcastle

Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, il Newcastle United è vicino all’accordo per un’estensione a breve termine del contratto del giovane Matty Longstaff, che dovrebbe quindi restare al servizio dei Magpies fino al termine della stagione. Il Newcastle ora ha una decina di giorni, fino alla deadline del 23 giugno, per concordare la proroga del centrocampista e il Times ritiene che sia probabile che il giocatore, obiettivo dell’Udinese per la prossima stagione, accetti l’accordo. Altri club della Premier League sono stati meno fortunati, diversi giocatori infatti hanno già respinto le estensioni a breve termine dei loro attuali contratti.

FONTE Tbrfootball