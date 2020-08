Mercato Udinese, Madragora la chiave della Juve per arrivare a De Paul

Mercato Udinese – Mandragora la chiave della Juve per De Paul

Nella giornata di ieri, la Juventus sembra aver cominciato a fare veramente sul serio per l’acquisto di Rodrigo De Paul: il centrocampista argentino, infatti, è da tempo un obiettivo di mercato dei torinesi, che puntano su di lui per rinforzare la mediana. L’Udinese, però, non sembra essere disposta ad abbassare le sue pretese, che si aggirano attorno ai 35 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, la squadra di Pirlo avrebbe forse trovato la chiave per convincere i friulani a scontare il prezzo del loro numero 10. Infatti, la Juve potrebbe acquistare insieme a De Paul anche Rolando Mandragora, che ah vestito la maglia della Vecchia Signora nella stagione 2016-2017. Pagando il riscatto per il giovane italiano, intorno ai 20 milioni, il club del presidente Agnelli potrebbe far abbassare il prezzo dell’argentino fino a circa 27 milioni di euro. La strada della Juventus per De Paul si fa sempre più complicata.