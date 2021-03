Mercato Udinese – Marino scatenato: pronti due colpi in estate!

Mancano ancora diversi mesi all'inizio della sessione estiva ma il mercato dell'Udinese è già in fibrillazione. Marino studia le prime mosse

MERCATO UDINESE - Mancano ancora diversi mesi all'inizio della prossima sessione estiva di mercato. I dirigenti delle 20 squadre di Serie A, però, non hanno tempo da perdere. I telefoni hanno già cominciato a squillare e tutto lascia pensare che quello di Marino suonerà molte volte. L'Udinese non ha fretta di vendere. Il club friulano però sa bene che due suoi gioielli fanno gola non solo alle avversarie nostrane ma anche al mercato europeo. Ecco perché Pierpaolo Marino starebbe già pensando alle prossime mosse. Quando si parla di mercato niente è scontato. L'Udinese non ha intenzione di fare sconti a nessuno ma qualora si dovessero trovare i giusti accordi, ecco chi potrebbero essere i primi due potenziali colpi dei friulani.