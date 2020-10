Sfumata la pista Parigini, continua la ricerca dell’Empoli di un’altra punta che completi il reparto avanzato. Come riporta Pianetaempoli.it la scelta sarebbe ricaduta su Ryder Matos, tornato all’Udinese dopo l’esperienza al Lucerna, in Svizzera. L’attaccante potrebbe arrivare nel club toscano in prestito e la trattativa potrebbe chiudersi già nella giornata odierna.