Mercato Udinese, nuovo assalto a Tokoz

Torna in auge la suggestione Dorukhan Toköz per tamponare l’emorragia che – se le operazioni di questo difficile mercato estivo dovessero concludersi – colpirà il centrocampo bianconero. Sul centrocampista turco l’Udinese aveva già manifestato intenzioni serie la scorsa estate avanzando un’offerta di 6 milioni di euro (più due di possibili bonus legati al rendimento del giocatore), rispedita al mittente perché ritenuta non sufficiente. Ma l’infortunio in ottobre al ginocchio, che lo ha tenuto fuori per la maggior parte della stagione, lo avrebbe ora reso più “abbordabile”.