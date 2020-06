Mercato Udinese: occhi sul difensore Mathias Laborda

Mathias Laborda, difensore centrale del Nacional, è un nome che sta iniziando insistentemente a circolare nel mercato del calcio italiano. Come infatti riportato dal giornalista uruguaiano Valentin Fletcher, sul giovane difensore classe ’99 ci sarebbero l’Udinese l’Hellas Verona e il Bologna (alle quali si aggiungono due squadre spagnole e una statunitense). Riguardo poi al cartellino del giocatore che è in scadenza di contratto, il Nacional avrebbe raggiunto un accordo per un rinnovo contrattuale che in sostanza permetterà ai Tricolores di poter incassare qualcosa dalla cessione. La cifra? Al momento si parla di due o tre milioni di euro.

FONTE Calciohellas.it