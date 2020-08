Mercato Udinese, Opoku torna in prestito all’Amiens

Il nazionale ghanese Nicholas Opoku è atterrato in Francia in vista del ritorno nell’Amiens SC, club di Ligue 2 che non ha mai abbandonato la speranza di riaverlo tra le proprie fila. Lo riporta Sportsworldghana.com. Il centrale di proprietà dell’Udinese era inizialmente sul radar del Metz, ma il club di Ligue 1 ha abbandonato la presa dopo aver blindato Kiki Kouyate, obiettivo preferito e a lungo rincorso. L’Amiens ha concluso le trattative con la società bianconera per un altro prestito.

FONTE Sportsworldghana.com