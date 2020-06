Mercato Udinese, piace Matty Longstaff del Newcastle

Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, il centrocampista del Newcastle Matty Longstaff, classe 2000, si sarebbe recato in Italia, insieme al padre, prima del lockdown per parlare con la dirigenza dei friulani che avrebbero messo sul tavolo un contratto molto vantaggioso per il talento inglese. Il suo futuro è infatti in bilico in quanto il suo contratto è in scadenza a fine giugno. Era in trattativa per il rinnovo ma la proposta dei Magpies non soddisfa il giocatore e le discussioni si sarebbero fermate. La sua intenzione è quella di restare nel club in cui è cresciuto, sarà quindi difficile raggiungere un accordo.

FONTE Tuttomercatoweb.com