Riprende il bailamme di mercato attorno al nome di Rodrigo de Paul. Come riporta Gazzetta.it infatti, il centrocampista argentino potrebbe essere destinato all’Inter per il mercato di gennaio, considerato che la strada che porta al grande obiettivo di Conte, N’Golo Kanté (Chelsea), non sembra facilmente praticabile. L’argentino coprirebbe l’eventuale partenza di Christian Eriksen visto che il danese non è riuscito a trovare il suo posto nel calcio italiano.