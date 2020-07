Mercato Udinese, Rodrigo Becao vicino al ritorno in Russia

News Udinese – Addio di Becao

Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB.com, il centrale classe ’96 sembra essere in procinto di salutare il club bianconero e di tornare all’ombra del Cremlino. Acquistato dal Bahia la scorsa estate, il difensore brasiliano aveva giocato in prestito al CSKA Mosca nella stagione 2018-2019 e poi era stato prelevato dall’Udinese per 1,6 milioni di euro. Dopo solamente una stagione, in cui ha totalizzato 21 presenze ed un gol, potrebbe, dunque, lasciare il club friulano e tornare in Russia: l’accordo tra le due società potrebbe essere prossimo alla chiusura.