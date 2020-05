Mercato Udinese: si lavora per il riscatto di Sema e il ritorno di Pereyra

Si scalda l’asse Udinese-Watford con i bianconeri pronti a pescare in famiglia. Sema, in prestito dal club inglese, potrebbe diventare a tutti gli effetti un giocatore dell’Udinese. L’altro giocatore sarebbe un ritorno in bianconero. Si tratterebbe di Roberto Pereyra, ventinovenne centrocampista del Watford, 33 partite sei gol e un assist quest’anno in Premier League. El Tucu, già interprete di quella squadra che con Guidolin in panchina riusci a conquistare la qualificazione in Champion League, vorrebbe tornare a giocare a Udine.