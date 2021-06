Mercato Udinese – Una squadra belga sulle tracce di Stryger Larsen

Il futuro di Stryger Larsen è sempre più lontano da Udine. Il danese ha richeste anche dal Belgio: i dettagli

Dopo una stagione non troppo esaltante, l'Udinese è al lavoro per migliorare la rosa in vista del prossimo anno. La brutta notizia è nell'aria, presto arriverà l'ufficialità: Rodrigo De Paul lascerà i bianconeri. Dopo cinque intense stagioni, quindi, i friulani dovranno fare a meno del loro capitano. L'argentino si trasferirà all'Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro e firmerà un contratto quinquennale a 3,5 milioni. Con i colchoneros potrà, finalmente, realizzare il suo sogno di giocare la Champions League. Il classe '94 non è l' unico calciatore con le valigie in mano. Oltre al connazionale Juan Musso, in attesa dell'offerta giusta, anche Jens Stryger Larsen potrebbe dire addio. Ma vediamo quale club si è interessato al danese.